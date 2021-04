Previsioni Meteo DOMANI sabato 3 aprile | CAMBIA TUTTO: IN ARRIVO MALTEMPO

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 3 aprile. Al nord peggiora dal Triveneto con locali rovesci o temporali in estensione entro sera su Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Al centro più instabile con rovesci e temporali sparsi tra pomeriggio e sera, specie su Appennino e versante adriatico. Al sud nubi in aumento con qualche rovescio pomeridiano in Appennino. Peggiora dalla sera a partire da Molise e Puglia. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 3 aprile 2021.

nord:

Cielo molto nuvoloso al mattino su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con associate deboli piogge e qualche rovescio ma in miglioramento dal pomeriggio eccezion fatta per le zone pedemontane lombarde e venete dove deboli rovesci insisteranno anche nelle ore serali.

Altrove cielo inizialmente sereno o velato, ma con addensamenti compatti attesi dal pomeriggio su Trentino-alto Adige e poi, dalle ore serali, su Liguria centro occidentale e sui rilievi e zone pedemontane piemontesi dove saranno associate deboli precipitazioni, nevose oltre i 1500-1700 metri.

centro e Sardegna:

Copertura nuvolosa in rapida intensificazione un po’ ovunque con deboli precipitazioni mattutine su Sardegna settentrionale ed appennino marchigiano ed abruzzese.

Seguirà un peggioramento pomeridiano con rovesci sparsi e locali temporali che interesseranno anche le restanti zone peninsulari, mentre una attenuazione di nuvolosità e fenomeni interesserà dalla sera Toscana ed Umbria centrosettentrionali nonché le coste marchigiane.

sud e Sicilia:

Sulla Sicilia estesa copertura medio-alta e poco significativa, in dissolvimento durante il pomeriggio.

Sul resto del meridione iniziale cielo sereno o poco nuvoloso, seguito in mattinata da velature sempre più spesse. Nel pomeriggio annuvolamenti consistenti con associate piogge e locali rovesci interesseranno Campania, Puglia centromeridionale, Basilicata e nord calabria, mentre fenomeni a prevalente carattere temporalesco sono attesi su Molise e Puglia garganica.

Miglioramento dalla serata su area salentina, Basilicata ionica e Calabria con precipitazioni in assorbimento ed ampie aperture.

temperature:

Minime in flessione su alpi centro occidentali, triveneto, rilievi ed aree pedemontane emiliano-romagnole, bassa Toscana, Marche meridionali ed Abruzzo. In tenue rialzo su Sardegna centro occidentale e Calabria tirrenica, più marcato sulla Sicilia.

Stazionarie sul resto del paese.

Massime in diminuzione su basso Piemonte, Lombardia, Trentino-alto adige, regioni centromeridionali adriatiche, Sardegna, Molise orientale e Puglia garganica, con calo più deciso sull’area romagnola.

In aumento su Calabria tirrenica e Sicilia. senza variazioni di rilievo altrove.

venti:

Inizialmente deboli variabili sulle regioni tirreniche ed al meridione con tendenza a disporsi dalla sera intorno nord-est su Sardegna, Toscana, Umbria, Molise e Puglia.

Deboli dai quadranti orientali sulla pianura padana e sulle coste centrosettentrionali adriatiche, con decisi rinforzi serali su queste ultime. Deboli variabili sul restante settentrione.

mari:

Poco mossi il tirreno centromeridionale ad est ed il mar ligure, quest’ultimo con moto ondoso in intensificazione serale al largo. Mossi i restanti bacini e fino a molto mosso al largo il mar adriatico dal pomeriggio/sera.