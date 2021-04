“No al vaccino, non mi fido”: prof di infermieristica finito in rianimazione per Covid

Filippo Festini, professore di infermieristica all’Università di Firenze, finisce in terapia intensiva a causa del Covid-19. “Non farò il vaccino, non mi fido: pericolo di effetti avversi nel medio e lungo termine”.

Finito in rianimazione a causa del Covid, Filippo Festini, fiorentino, professore associato di infermieristica all’Università di Firenze. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Nazione, il professore sarebbe stato contrario al vaccino, schiarandosi con forza contro la somministrazione del farmaco e, conseguentemente, suscitando polemiche e reazioni tra i membri della commissione dell’ateneo. Per il docente dal pugno di ferro, però, la sperimentazione dei sieri attualmente in uso sarebbe stata troppo breve, tanto da non garantire l’assenza di effetti collaterali anche gravi.

I vaccini e gli “effetti avversi nel medio e lungo termine”

Filippo Festini è finito ricoverato in terapia intensiva a soli 56 anni, dopo aver contratto il Covid-19. I medici lo stanno tenendo in vita grazie al macchinario Ecmo, che permette di supplire alla funzione polmonare con una procedura di circolazione extracorporea, e fornisce dunque supporto all’insufficienza respiratoria causata dal virus. Si è trattato di un tragico scherzo del destino. Professore associato di infermieristica all’Università di Firenze, aveva più volte dimostrato tutto il suo scetticismo contro i vaccini attualmente in uso. “Io non mi vaccinerò per due motivi” aveva esordito il docente già il 27 dicembre, all’indomani della partenza della campagna di vaccinazione nazionale.

E ancora, aveva poi spiegato in un suo post su Facebook: “Avendo insegnato metodologia della ricerca, so che 7 mesi per sperimentare un qualsiasi medicamento non sono sufficienti a garantire che esso non abbia effetti avversi o indesiderati nel medio e lungo termine. Inoltre nell’inverno 1995-96 ho fatto il vaccino antinfluenzale e dopo poco ho cominciato ad avere episodi di vertigini improvvise fortissime con nausea e vomito, durate per oltre sei mesi. Ad almeno quattro altri operatori sanitari nel mio ospedale è successa la stessa cosa. Da allora non ho più fatto vaccinazioni contro virus influenzali (e, per inciso, non ho mai preso l’influenza). Non voglio rischiare che si ripeta“.

Festini, che è stato anche sindacalista e aveva tentato di candidarsi alla presidenza dell’Ordine degli infermieri, aveva iniziato a attività di ricerca e didattica presso l’ospedale pediatrico Meyer, fino a che non è diventato professore associato presso l’ateneo fiorentino. Contrario ai vaccini, sempre sui social si era però scagliato anche contro i tamponi, allarmando i genitori sul fatto che per alcuni minori che “in quella fase di sviluppo sono oppositivi e non collaborativi” la procedura potesse essere “rischiosa” perché “invasiva”.