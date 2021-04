Una Vita, anticipazioni del 14 aprile: rissa tra Felipe e Santiago

Una Vita è la soap opera spagnola che da anni sta facendo compagnia agli italiani tutti i giorni dopo Beautiful. Secondo le anticipazioni pare che a breve ci saranno delle tensioni tra due protagonisti indiscussi: Felipe e Santiago. Ecco a cosa assisterà il pubblico che da anni segue con grande passione tutte le vicende dei personaggi di Acacias 38.

Uno scontro atteso

Nella puntata di domani, mercoledì 14 aprile, al centro dell’attenzione ci saranno Felipe, Santiago e Marcia. Il pubblico fedele alla soap opera spagnola Una Vita sa che Felipe è innamorato follemente della bella cameriera. Per lei ha fatto dei salti mortali e prima di portarla sull’altare si è ripresentato Santiago. Marcia credeva che fosse morto, ma non con il suo ritorno ha dovuto separarsi da Felipe. In realtà Santiago è in accordi con Genoveva, la dark lady che vuole conquistare a tutti i costi l’avvocato. Nelle puntate di questa settimana Felipe ha trovato un lavoro per la donna presso la corte dell’ambasciatore. Marcia dopo aver fatto delle domande ai vicini ha scoperto che ha ottenuto quel lavoro grazie alla raccomandazione dell’uomo che ama ancora. Per questo motivo è andato da lui con l’intento di ringraziarlo. Felipe coglie l’attimo per ricordarle il suo amore che non è ancora svanito. Santiago arriva in tempo per ascoltare la loro conversazione.

Un duro confronto

Nella nuova puntata di Una Vita, il pubblico assisterà ad un Santiago che non esita a intervenire per separare la sua amata da Felipe. In effetti l’uomo è irritato dal fatto di non essere riuscito a conquistare del tutto il cuore di Marcia. Per questo motivo sta mettendo da parte del denaro per poter lasciare il quartiere spagnolo con la moglie una volta e per sempre. Purtroppo a causa dei problemi economici non possono andarsene.

Adesso che Marcia ha avuto un lavoro dignitoso, le cose sarebbero potute cambiare. In realtà una volta che Santiago viene a conoscenza della raccomandazione, si scaglia verbalmente contro Felipe invitandolo con le cattive a stare lontano dalla moglie. Secondo le anticipazioni il confronto sarà durissimo. Arriveranno a sfiorare una rissa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda come al solito alle ore 14.10 prima del consueto appuntamento con Uomini e Donne.

Una Vita e il rapporto tra Maite e Camino

Per quanto riguarda gli altri protagonisti al centro dell’attenzione ci saranno la pittrice Maite e la giovane Camino. La donna non vuole corrispondere il suo amore perché non vuole darle dei problemi. Infatti ha preparato la valigia ed è andata via da quartiere, facendo sprofondare nel dispiacere Camino.

Secondo le anticipazioni arriverà un giovane nella sua vita che darà del filo da torcere a Maite. Per scoprire tutti i dettagli bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate.