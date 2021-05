Previsioni Meteo DOMANI sabato 8 | cieli sereni

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 8 maggio. Al nord cieli prevalentemente sereni con scarsa nuvolosità. Al centro cieli sereni su gran parte della zona e per tutta la giornata. Al sud cieli sereni con scarsa e probabile nuvolosità. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 8 maggio

Nord:

Nubi basse sulle regioni centroccidentali, con locali deboli piogge a ridosso dei rilievi emiliani e sul verbano, in diradamento dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Nubi basse sul settore peninsulare, con locali deboli piogge a ridosso dell’area appenninica, in diradamento dal pomeriggio; bel tempo sulla Sardegna;

Sud e Sicilia:

Bel tempo su Sicilia, Calabria e Puglia centromeridionale; nubi basse sul resto del meridione, in diradamento pomeridiano.

Temperature:

Minime in diminuzione al nord, regioni centrali adriatiche, Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su coste liguri, regioni tirreniche peninsulari ed isole maggiori, in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali, su Sicilia ed aree costiere ioniche; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata.

Mari:

Da poco mossi a mossi mare e canale di Sardegna, mar Ligure e adriatico settentrionale; mossi i restanti mari, con tendenza in serata a divenire molto mosso lo ionio.