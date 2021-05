Previsioni Meteo DOMANI lunedì 10 | coperto al nord

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 10 maggio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarimenti e addensamenti. Al sud nubi sparse nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 10 maggio

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino sulle regioni occidentali con precipitazioni anche temporalesche; addensamenti compatti su alpi e prealpi centrali con fenomeni meno intensi e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dal pomeriggio maltempo in graduale estensione dapprima alla Lombardia e successivamente anche ai settori occidentali di Trentino alto adige, Veneto ed Emilia romagna.

Centro e Sardegna:

Cielo poco nuvoloso o al più velato ma con nubi in intensificazione dalla serata su Sardegna e toscana occidentale, dove sono attesi contestualmente locali e deboli fenomeni.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione.

Temperature:

Minime stabili o in lieve diminuzione su coste ioniche calabresi e sulla Sicilia meridionale, in aumento sul rimanente territorio; massime in diminuzione al nord-ovest, coste occidentali della Sardegna e litorali ionici; stazionarie sulle regioni tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Prevalentemente meridionali, moderati su Sicilia occidentale, Sardegna, Toscana e regioni centro occidentali del settentrione, con ulteriori rinforzi lungo l’arco alpino.

Mari:

Da mossi a molto mossi il mar Ligure, il tirreno occidentale e il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari.