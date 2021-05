Previsioni Meteo DOMANI sabato 15 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 15 maggio. Al nord cieli nuvolosi su tutta l’area interessata con possibili rovesci sparsi. Al centro alternanza di nuvole e schiarimenti per tutto il giorno con intensificazioni serali. Al sud nubi sparse nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 15 maggio

Nord:

Addensamenti compatti sul triveneto, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Nella seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi anche sul resto del settentrione, con fenomeni sparsi e di debole intensità in successiva attenuazione serale.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso ma con aumento delle nubi cumuliformi, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia:

Al primo mattino ancora molte nubi sul settore peninsulare con rovesci o temporali diffusi, intensi sul settore tirrenico. Attenuazione della fenomenologia dalla seconda parte della mattina, ad iniziare dalle regioni più settentrionali.

Temperature:

Minime in diminuzione al nord-ovest, regioni alpine, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, in aumento su Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al nord e sulle regioni centrali tirreniche, in aumento sulle regioni ioniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Forti nordoccidentali su Calabria e Sicilia, in attenuazione serale; da deboli a moderati occidentali sul resto del meridione e sulle regioni centrali; deboli variabili al nord, con locali rinforzi dai quadranti meridionali su Liguria e coste del veneto.

Mari:

Da molto mosso a localmente agitato il tirreno meridionale; molto mossi mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia, mar ionio, tirreno centro-settentrionale, mar Ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.