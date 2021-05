Previsioni Meteo DOMANI lunedì 17 | cieli sereni

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 17 maggio. Al nord cieli prevalentemente sereni con scarse piogge al mattino. Al centro cieli sereni con possibili addensamenti sparsi nel pomeriggio. Al sud cieli sereni per gran parte della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 16 maggio

Nord:

Molte nubi su Valle d’aosta, Lombardia orientale e triveneto con rovesci e locali temporali, anche intensi al primo mattino sul settore friulano; nel corso del pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampi rasserenamenti serali, eccezion fatta per l’area valdostana; altrove tempo stabile e soleggiato, salvo residui annuvolamenti mattutini sull’Emilia-romagna.

Centro e Sardegna:

Addensamenti cumuli formi a ridosso delle aree appenniniche con locali deboli rovesci associati, in dissolvimento tra pomeriggio e serata; sul resto del centro cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature, più spesse al mattino su Toscana, Marche, basso Lazio ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Bel tempo sull’isola; cielo sereno o velato sul settore peninsulare, salvo annuvolamenti più consistenti che interesseranno in mattinata Molise e Campania centrosettentrionale.

Temperature:

Minime in calo su Valle d’aosta ed alpi piemontesi; stazionarie sulla restante catena alpina e prealpina, Liguria, Emilia-romagna, Toscana, Umbria occidentale, nonché su Sardegna e Lazio settentrionali; in rialzo altrove, più marcato su Calabria e Sicilia tirrenica; massime in lieve diminuzione sulle aree alpine occidentali, più decisa su Lombardia orientale, triveneto e Sardegna; in aumento su Liguria, Marche ed Umbria meridionali, Lazio, Abruzzo ed al sud, specie Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al nord e da quelli occidentali al centro-sud, con ulteriori decisi rinforzi su bocche di bonifacio, dorsale appenniniche e sul restante territorio di Toscana, Umbria e Marche, ma in generale attenuazione da fine giornata.

Mari:

Da molto mosso ad agitato al largo il mar Ligure; da mossi a molto mossi mar di Sardegna e tirreno centrosettentrionale; mosso lo ionio; da poco mossi mossi i rimanenti bacini.