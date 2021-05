Previsioni Meteo DOMANI venerdì 28 | cieli sereni

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 28 maggio. Al nord nubi cieli prevalentemente sereni con possibili e scarsi addensamenti. Al centro bel tempo nel corso della giornata. Al sud tempo prevalentemente sereno. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 28 maggio

Nord:

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con aumento dalla seconda parte della mattinata delle nubi cumuliformi al nord-ovest, accompagnate da deboli piogge o rovesci sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:

Cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi medio-alte in serata sulla Sardegna centromeridionale.

Sud e Sicilia:

Bel tempo, con aumento delle velature dal pomeriggio su Sicilia e Calabria.

Temperature:

Minime in diminuzione su triveneto centrosettentrionale, in aumento in pianura padana e sulla Sardegna, generalmente stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su triveneto centrosettentrionale, Valle d’aosta, Liguria e regioni tirreniche, in diminuzione su Piemonte, Emilia-romagna e regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli o al più moderati da nord sulla puglia e deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi il canale di Sardegna e lo Ionio orientale; da poco mossi a mossi l’adriatico centromeridionale e lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.