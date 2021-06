Previsioni Meteo DOMANI domenica 6 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 6 giugno. Al nord cieli nuvolosi con rovesci locali in giornata. Al centro cieli prevalentemente nuvolosi e piogge sparse nel pomeriggio. Al sud cieli coperti con precipitazioni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 6 giugno

Nord:

Molte nubi compatte su Liguria, arco alpino e regioni centrorientali, e nubi cumuliformi sparse sul resto del settentrione, con rovesci o temporali diffusi, localmente intensi dal pomeriggio sulle regioni orientali, in attenuazione serale al nord-ovest.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi, tendenti a divenire intensi dalla seconda parte della mattinata ed in successiva attenuazione serale; molte nubi sul settore peninsulare già dal primo mattino, compatte sulle regioni tirreniche, con locali deboli piogge o rovesci, tendenti a divenire diffusi ed a carattere temporalesco dalla seconda parte della mattinata. Dal pomeriggio poi il maltempo si estenderà anche al restante settore peninsulare, con i fenomeni che diverranno diffusi ed intensi.

Sud e Sicilia:

Al mattino addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari, con piogge o rovesci sparsi , in diradamento dal pomeriggio; nubi medio-alte sul resto del settore.

Temperature:

Minime in aumento in pianura padana, regioni ioniche ed isole maggiori, in diminuzione su alpi, prealpi restanti regioni tirreniche ed aree interne adriatiche, stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione al nord-est, regioni adriatiche centrali, Sardegna e sul cuneese, in aumento sul resto del paese.

Venti:

In generale di direzione variabile, deboli anche se con rinforzi connessi all’intensa attività temporalesca.

Mari:

Da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il tirreno e lo stretto di Sicilia; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.