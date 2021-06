Previsioni Meteo DOMANI domenica 27

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 27 giugno. Al nord cieli parzialmente nuvolosi. Al centro cieli sereni nel corso della giornata. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 27 giugno

Nord:

Cielo poco nuvoloso o velato, con sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine associate a deboli rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali.

Centro e Sardegna:

Bel tempo, con al più transito di qualche velatura.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno sul settore peninsulare e velato sulla Sicilia.

Temperature:

Minime in diminuzione al sud peninsulare; in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, regioni tirreniche centrali; stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle aree ioniche ed in generale aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore più calde.

Mari:

Da poco mossi a mossi stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari.