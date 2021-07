Previsioni Meteo DOMANI lunedì 5 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 5 luglio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi con rovesci nel pomeriggio. Al centro cieli sereni al mattino e addensamenti pomeridiani con piogge. Al sud bel tempo con nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 5 luglio

Nord:

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locale sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, seguito da deboli rovesci o temporali nelle ore centrali.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dell’area appenninica , soprattutto versante adriatico, con deboli rovesci o temporali durante le ore centrali.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree interne adriatiche, con deboli rovesci o temporali durante le ore centrali.

Temperature:

Minime in aumento al sud peninsulare e Sicilia orientale, in diminuzione sul resto delle due isole maggiori, coste adriatiche centrosettentrionali e regioni alpine centroccidentali, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al nord, marcato sulle regioni occidentali, in diminuzione sulle due isole maggiori, regioni adriatiche centromeridionali, Calabria tirrenica, Toscana e Umbria, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati nordoccidentali al sud e sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata.

Mari:

Generalmente mosso l’adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.