Previsioni Meteo DOMANI venerdì 16 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 16 luglio. Al nord cieli instabili con nubi e rovesci. Al centro cieli nuvolosi. Al sud bel tempo con addensamenti nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 16 luglio

Nord:

Nubi in graduale intensificazione durante le ore diurne con deboli temporali sparsi, più diffusi sulle aree alpine e sulle aree appenniniche. In serata generale attenuazione dei fenomeni con ampie zone di sereno.

Centro e Sardegna:

Nubi basse su Lazio e prevalenza di sereno al mattino sulle restanti regioni con successivi sviluppi cumuliformi sulle aree peninsulari più interne ed a ridosso dei rilievi nonché sull’isola con associati locali temporali meno probabili sulla Sardegna. In serata cessazione dei fenomeni con ampie aperture.

Sud e Sicilia:

Cielo soleggiato al mattino seguito da un aumento diurno della copertura nuvolosa , più landa su Calabria e Sicilia, con qualche temporale su Campania e Molise. In serata qualche nube più consistente sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria con occasionali deboli fenomeni.

Temperature:

Minime in aumento sulle regioni centrali e triveneto; per lo più stazionarie sul resto del paese; massime in calo su bassa Lombardia,Triveneto, Emilia-romagna e regioni centrali; in aumento su Piemonte e Liguria; stazionarie sulle rimanenti regioni.

Venti:

Moderati settentrionali sulla Sardegna; da deboli a moderati settentrionali sulle regioni meridionali; deboli variabili altrove con locali rinforzi nelle aree temporalesche.

Mari:

Molto mossi stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna; da poco mosso a mosso i bacini settentrionali; generalmente mossi i restanti mari.