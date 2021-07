A Barcellona e in Catalogna torna il coprifuoco per arginare il record di contagi

Tornerà in vigore, a partire da lunedì a Barcellona e in altri 161 comuni della Catalogna un coprifuoco notturno dall’una alle sei.

A Barcellona e in altri 161 comuni della Catalogna entrerà in vigore, a partire da lunedì, un coprifuoco notturno dall’una alle sei. La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha infatti autorizzato la richiesta formulata dal governo locale per cercare di fermare la diffusione del coronavirus. Quests’oggi in Catalogna, la più colpita dell’intera Spagna, è stato registrato un record di contagi di 9.416 positivi nelle ultime 24 ore.

In Catalogna è già stato ripristinato il divieto di assembramento tra più di dieci persone e di prolungare gli eventi pubblici oltre mezzanotte e mezza.