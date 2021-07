Previsioni Meteo DOMANI sabato 24 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 23 luglio. Al nord cieli coperto con rovesci sparsi. Al centro cieli con scarse nubi. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 24 luglio

Nord:

Annuvolamenti compatti lungo tutto l’arco alpino e sulle aree prealpine con temporali associati, localmente intensi, in attenuazione serale sul settore orientale. Sereno con temporaneo transito di velature sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

Cielo in prevalenza soleggiato con temporanei annuvolamenti sulla dorsale appenninica.

Sud e Sicilia:

Condizioni di bel tempo ma con sviluppo di nubi cumuliformi e qualche rovescio nel corso del pomeriggio a ridosso dell’area appenninica peninsulare.

Temperature:

Minime in aumento su Sardegna e regioni ioniche; in calo su val padana; senza variazioni sul resto del paese. Massime in calo al nord ovest; stazionarie al sud peninsulare e Lazio; in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli settentrionali su puglia e deboli variabili sul resto del paese con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali sulla Sardegna.

Mari:

Da poco mosso a mosso lo ionio; poco mossi i restanti mari ma tendenti a mossi quelli intorno alla Sardegna.