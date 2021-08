Previsioni Meteo domani venerdì 13| coperto al nord

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 13 agosto. Al nord cieli coperti al nord. Al centro bel tempo con possibili addensamenti sparsi. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 13 agosto

Nord:

Estese velature in transito con qualche nube più consistente sulla fascia alpina nel corso del pomeriggio con associati locali rovesci o temporali specie a ridosso dei rilievi orientali.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e soleggiato salvo il temporaneo transito di nubi alte e poco significative.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno.

Temperature:

Minime in calo sulla Sicilia; in aumento su arco alpino e stazionarie sul resto del paese. Massime in calo su Toscana e Sicilia; in aumento al nord est, Emilia-romagna ed aree interne centrali, stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; deboli settentrionali sul resto del paese.

Mari:

Generalmente poco mossi, localmente mossi adriatico meridionale e ionio.