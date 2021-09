Previsioni Meteo domani giovedì 2 settembre | cieli sereni

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 2 settembre. Al nord cieli sereni su tutta la zona. Al centro bel tempo tutto il giorno. Al sud sole splendente per tutta la giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 2 settembre

Nord:

Molto nuvoloso su alpi e prealpi con associati piovaschi limitati alle relative zone centroccidentali. Cielo sereno o velato altrove, salvo annuvolamenti piu’ consistenti attesi nelle ore diurne sulle zone pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto; dalla sera tuttavia la copertura medio-alta tenderà ad intensificarsi anche su Liguria e zone pianeggianti piemontesi.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sul settore orientale dell’isola; sul resto del centro ampio e prevalente soleggiamento con transito di innocue velature, più spesse sul restante territorio sardo ed in serata lungo le aree tirreniche di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia:

Condizioni di bel tempo, seppur con passaggi diurni di nubi alte e sottili non significative.

Temperature:

Minime in tenue rialzo su alpi e prealpi, coste venete e romagnole, Sardegna e appennino laziale; in calo su pianura padana centroccidentale, regioni meridionali adriatiche, appennino campano e Basilicata orientale; senza variazioni altrove; massime in lieve diminuzione su Friuli-venezia giulia, Sardegna centroccidentale, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia centromeridionale; pressoché stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali al sud; deboli settentrionali sulla Liguria, orientali su Emilia-romagna e regioni centrali, con rinforzi decisi sulla Sardegna; generalmente deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

Molto mosso il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il mar di Sardegna e lo ionio; molto mossi basso tirreno ad ovest, stretto di Sicilia ed adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.