Previsioni Meteo domani giovedì 9 settembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 9 settembre. Al nord nuvolosità con rovesci sparsi. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud coperture con scarse piogge .Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 9 settembre

Nord:

Addensamenti compatti su alpi e prealpi con locali fenomeni, anche temporaleschi, su Valle d’aosta ed aree confinali del Piemonte. Nubi sparse sul resto del Piemonte, Liguria ed Emilia. Sereno altrove.

Centro e Sardegna:

Cielo in prevalenza nuvoloso sull’isola, specie sul settore orientale, con deboli fenomeni diurni in intensificazione serale. Cielo sereno o poco nuvoloso, sul centro peninsulare al mattino ed in serata, con temporaneo sviluppo di nubi cumuliformi durante il pomeriggio e con qualche rovescio sulla toscana.

Sud e Sicilia:

Locale instabilità maggiormente accentuata durante le ore pomeridiane e con deboli piovaschi sulle aree peninsulari e più consistenti sulla Sicilia, specie sul settore occidentale.

Temperature:

Minime in calo su triveneto, Lazio e Abruzzo; in aumento su Sardegna, stazionarie altrove. Massime in diminuzione al nord-ovest e Sardegna orientale; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati sud orientali sulle regioni tirreniche; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi stretto di Sicilia ed i mari intorno alla Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari.