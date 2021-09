Non è la Rai “celava aspetti vomitevoli”. Ecco cosa accadeva

Una ex-ragazza del celebre programma di Gianni Boncompagni racconta: “Subivamo pressioni. Ad alcune ragazze chiedevano di fare sesso”

Laura Colucci è stata una dei volti di punta di Non è la Rai, lo storico programma televisivo targato Fininvest, che compie 30 anni dalla sua prima messa in onda. Era infatti il 9 settembre del 1991 la conduttrice Enrica Bonaccorti aprì la puntata del programma, ideato e diretto da Gianni Boncompagni, che prevedeva balli, musica, giochi telefonici con collegamenti da casa il tutto eseguito e accompagnato con la presenza di ragazze molto giovani, spesso non ancora maggiorenni.

Tra loro c’erano volti ancora oggi noti della televisione italiana: ANombra Angiolini su tutte ma anche Yvonne Sciò, Antonella Elia, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessia Mertz, Lucia Ocone, Veronika Logan, Maria Monsè, Cristina Quaranta, Sabina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Karin Proia, Antonella Mosetti, Romina Mondello e molte altre. Fu un enorme successo di pubblico e andò in onda per 4 stagioni, fino al 1995 e fu il trampolino di lancio per la carriera di molte ragazze.

A trent’anni da quell’esordio, Laura Colucci ha scritto su Facebook un post in cui viene fuori un aspetto più oscuro e inquietante di quello che le immagini andate in onda lasciavano trasparire: “Quello che continua a voler sembrare una favola, celava aspetti vomitevoli che avrei voluto conoscere in età più avanzata. Forse scriverò un libro” ha scritto. Ha inoltre rilasciato una intervista sul sito Today su cui lascia intendere che spesso le ragazze su cui puntava il programma scendessero a compromessi pur di avere ruoli di primo piano nel programma.

LEGGI ANCHE: Boomerang finisce nel passeggino, scatta la lite tra mamme: 6 le denunce



“A me nessuno ha mai chiesto di andare a letto con qualcuno, però ho vissuto direttamente storie di ragazze che frequentavo che mi hanno confidato di essere dovute scendere a compromessi per poter emergere e fare qualcosa di più rispetto a quello che facevo io per esempio. Questo gruppetto era più sottoposto a queste richieste e io facendone parte le ho viste, anche se non vissute direttamente” dichiara Colucci nell’intervista.

Inquietante anche il fatto che ci fossero ragazze non ancora maggiorenni, motivate dalla famiglia: “C’erano minorenni, c’erano genitori delle minorenni che spingevano…” dice ancora l’ex-ragazza di Non è la Rai. E continua: “A me mai nessuno ha chiesto di fare sesso, ma ad altre ragazze sì. Pressioni psicologiche però le ho subite e quando mi sono stancata si è visto, perché sono sparita. L’ultimo anno che ho fatto, il terzo, è difficile trovare qualcosa a cui abbia partecipato o primi piani. Mi aveva completamente cancellato“.

LEGGI ANCHE: Raggi annuncia prima pietra al Museo della Shoah, Comunità ebraica diserta: “Non partecipiamo”



Non si parla solo di sesso, secondo la Colucci, ma strane pressioni psicologiche. “La molestia non è solo la pacca sul sedere o la palpata al seno. La molestia è anche psicologica, è dover scendere a compromessi e avere la pressione addosso che solo così puoi fare qualcosa – continua -. Non ho subito una violenza fisica, ma sicuramente una pressione psicologica per continuare a essere visibile. Non erano rapporti sessuali, ma compromessi. A me mai nessuno ha chiesto di fare sesso, ma ad altre ragazze sì. Pressioni psicologiche però le ho subite e quando mi sono stancata si è visto, perché sono sparita. L’ultimo anno che ho fatto, il terzo, è difficile trovare qualcosa a cui abbia partecipato o primi piani. Mi aveva completamente cancellato“.

La Colucci conclude l’intervista con la domanda della giornalista che le chiede se farebbe fare la sua stessa esperienza alla figlia: “Dipende che figlia ho – risponde -. Sicuramente non glielo farei fare da minorenne. Io ho un figlio maschio, di 22 anni, che ho educato nel modo giusto. Se mia figlia fosse la versione femminile di lui ce la manderei, ma assolutamente mai a 14 o 15 anni, perché entri in contatto con delle realtà che non va bene conoscere a quell’età“.