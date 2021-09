Previsioni Meteo domani lunedì 20 settembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 20 settembre. Al nord cieli coperti con possibili rovesci serali. Al centro nubi sparse con possibilità di piogge scarse. Al sud addensamenti di scarsa rilevanza. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 20 settembre.

Nord:

Residui rovesci o temporali nella notte su Friuli-venezia giulia, nord Veneto e Trentino-alto adige con locali temporali da mea’ giornata e fino la prima sera specie sui rilievi; nuvolosità variabile sul resto del nord con nubi più consistenti associate a isolati temporali pomeridiani sui rilievi in genere e che in serata potranno sconfinare sulle pianure emiliano-romagnole, del Piemonte e della Lombardia occidentale.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità variabile sulle regioni peninsulari con nubi più consistenti dalla mattina su Toscana, Umbria, Lazio e restante settore appenninico, con brevi rovesci possibili dalla tarda mattina e nel primo pomeriggio su nord toscana e confinanti settori umbri e marchigiani mentre schiarite anche ampie si faranno strada sulle coste di Toscana e Lazio; poco nuvoloso o debolmente velato sulla Sardegna salvo qualche nube più consistente fino la tarda mattina sul settore nord.

Sud e Sicilia:

Brevi rovesci al mattino su Campania meridionale e Basilicata e in miglioramento, locali rovesci dal tardo mattino e nel pomeriggio su puglia meridionale; prevalente soleggiamento sul resto del sud con qualche nube in più al mattino sulle restanti coste del basso tirreno, velature dal pomeriggio e nubi medie in aumento serale sulla Sicilia.

Temperature:

Minime stazionarie su Puglia, sud Sicilia e Valle d’aosta, in generale calo sul resto del paese; massime stazionarie su nord Lazio, ovest Toscana, Liguria e Valle d’aosta, in aumento su Piemonte, Lombardia, Veneto e nord Sardegna, in generale calo sul resto d’Italia.

Venti:

Deboli orientali al nord con rinforzi sulle coste adriatiche; moderati occidentali sulla Sardegna con ulteriori rinforzi specie sul settore nord e in lenta attenuazione; mediamente dai quadranti occidentali, da deboli a localmente moderati, sul resto d’Italia.

Mari:

Molto mossi mar ligure, tirreno centro-settentrionale, mare e canale di Sardegna; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su basso ionio e adriatico centro-meridionale.