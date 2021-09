Previsioni Meteo domani martedì 21 settembre | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 21 settembre. Al nord cieli coperti con scarsi rovesci. Al centro addensamenti in aumento e possibili temporali in determinate zone. Al sud nubi con rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì martedì 21 settembre.

Nord:

Molto nuvoloso su regioni occidentali, Emilia-romagna e sulle restanti aree alpine e prealpine con lievi rovesci e qualche occasionale temporale, in successivo miglioramento su Piemonte centrorientale, Liguria e settore emiliano-romagnolo, anche con ampie aperture attese nel corso del pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone pianeggianti di Lombardia e triveneto.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte su Sardegna orientale, appennino toscano, regioni adriatiche e rilievi compresi tra Umbria e Lazio con deboli rovesci o temporali sparsi, più frequenti tra Abruzzo e Marche, ma in generale riduzione dalle ore serali con ampi rasserenamenti sulle relative aree di Toscana, Umbria e Lazio; altrove ampio soleggiamento seppur con passaggi di spesse velature nella prima parte della giornata, ma con nuovo peggioramento in arrivo da fine giornata su gran parte dell’isola.

Sud e Sicilia:

Annuvolamenti consistenti sulle regioni adriatiche con deboli rovesci temporaleschi in assorbimento dalla sera; cielo sereno o velato sul restante meridione, salvo estesa copertura media accompagnata da locali piogge sparse che interesseranno nelle prime ore del mattino il Cilento e le zone tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, per poi ripresentarsi dalla sera sul settore centromeridionale dell’isola.

Temperature:

Minime in rialzo sulla pianura padana centroccidentale, nord toscana e coste romagnole; in lieve calo sulle aree costiere ed entroterra friulano e veneto, coste occidentali e settentrionali sarde, regioni ioniche peninsulari e Sicilia orientale; senza variazioni sul resto del paese; massime in aumento su Valle d’aosta e Trentino-alto adige; in diminuzione su Piemonte, Liguria, Emilia romagna, coste orientali sarde, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia centrosettentrionale, aree costiere ioniche peninsulari e Sicilia orientale; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli settentrionali su Liguria e regioni centromeridionali adriatiche; deboli orientali sulla pianura padana e coste nord adriatiche con locali rinforzi su quest’ultime; deboli di direzione variabile sul resto del paese.

Mari:

Da mosso a molto mosso il mar di Sardegna; mosso il canale di Sardegna; da mossi a poco mossi i restanti bacini.