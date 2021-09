Previsioni Meteo domani giovedì 23 settembre | cieli prevalentemente sereni

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 23 settembre. Al nord alcune nubi sparse in mattinata. Al centro schiarimenti nel corso della giornata. Al sud cieli prevalentemente sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 23 settembre.

Nord:

Prevalenza di bel tempo, salvo nubi basse al mattino su nord est ed aree prealpine.

Centro e Sardegna:

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia:

Molte nubi sulle aree ioniche della Sicilia con rovesci e qualche temporale sparsi. Prevalenza di sereno altrove.

Temperature:

Minime in calo al sud e senza apprezzabili variazioni sul resto del paese. Massime in diminuzione al sud, stazionarie al centro peninsulare ed in lieve aumento sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti nordorientali al centro-sud; da moderati a forti sud orientali su Sardegna meridionale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar di Sardegna, adriatico meridionale e ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.