Previsioni Meteo domani venerdì 24 settembre | bel tempo generale

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 24 settembre. Al nord bel tempo generale gran parte della giornata. Al centro cieli sereni su tutto il territorio. Al sud giornata serena e buone temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 24 settembre.

Nord:

Stabile e ben soleggiato su tutte le regioni con modesti annuvolamenti pomeridiani su Liguria e Friuli-venezia giulia.

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni ampio e prevalente soleggiamento, con parziale nuvolosità medio-alta in transito pomeridiano sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Isolati rovesci o brevi temporali sulla Sicilia meridionale fino al primo pomeriggio e in rapido miglioramento con schiarite sempre maggiori; cielo sereno sulle regioni peninsulari.

Temperature:

Minime in calo sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna orientale e su Puglia e aree ioniche di Basilicata e Calabria, in aumento su Toscana, settori ovest di Sardegna e Basilicata, settore alpino e prealpino, aree appenniniche di Liguria, Emilia-romagna, Marche e Abruzzo.

Venti:

Moderati orientali sulla Sardegna con rinforzi sul settore nord e sud; deboli meridionali sulla Sicilia con locali rinforzi sul settore ovest; deboli settentrionali su Puglia e aree joniche peninsulari e deboli variabili sul resto del paese, in rotazione dai quadranti meridionali sul centro-sud peninsulare.

Mari:

Molto mosso lo ionio, con moto ondoso in rapida attenuazione mattutina sul settore nord e dal pomeriggio su quello sud; da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna; mossi basso adriatico, stretto di Sicilia e settore ovest del tirreno centro meridionale, con moto ondoso in diminuzione su basso adriatico; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in lento aumento sull’alto tirreno.