Previsioni Meteo domani sabato 25 settembre | cieli coperti

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 25 settembre. Al nord addensamenti in aumento in giornata. Al centro nubi sparse con intensificazioni. Al sud cieli coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 25 settembre.

Nord:

Molto nuvoloso su regioni occidentali, Lombardia orientale ed Emilia orientale con deboli rovesci e qualche occasionale temporale che dal settore ligure si estenderanno nel pomeriggio a Valle d’aosta ed alpi occidentali; dalla sera poi, i fenomeni coinvolgeranno anche le restanti zone occidentali e la porzione piu’ orientale lombarda. Cielo poco nuvoloso sul resto del nord, ma con nubi in sensibile aumento serale sul restante territorio lombardo e triveneto.

Centro e Sardegna:

Molte nubi su Sardegna orientale, coste ed immediato entroterra toscano con lievi piogge e qualche occasionale rovescio associato sulle relative zone dell’isola; cielo sereno o velato sul resto del settore.

Sud e Sicilia:

Al mattino addensamenti consistenti sulla Sicilia meridionale con deboli piogge, ma in successivo rapido miglioramento; bel tempo altrove con innocui passaggi di nubi alte e sottili dal pomeriggio.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo su alpi e Sicilia centromeridionale; in aumento sul resto d’Italia; massime in diminuzione su Valle d’aosta e Piemonte; in rialzo su Sardegna, appennino centromeridionale, basso Lazio, restante territorio delle regioni meridionali tirreniche e Sicilia centrorientale; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli sudorientali su isole maggiori e coste tirreniche centrali; deboli settentrionali su basso Salento e variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi il tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia; mossi il mar ligure ed alto tirreno; poco mossi adriatico e ionio centroccidentale; da mossi a poco mossi i rimanenti bacini.