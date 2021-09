Previsioni Meteo domani martedì 28 settembre | nuvole con piogge

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 28 settembre. Al nord coperture in aumento nel corso della giornata. Al centro tempo instabile. Al sud rovesci mattutini con possibili miglioramenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì martedì 28 settembre.

Nord:

Cielo inizialmente poco nuvoloso, salvo nubi basse fino al primo mattino su coste adriatiche e lungo il corso del po, e tendente a velato in mattinata; nubi in aumento pomeridiano su Liguria di ponente, Piemonte, Lombardia e restanti aree alpine e prealpine, con temporali dal pomeriggio e in serata sui settori centro-nord di Piemonte orientale e Lombardia occidentale.

Centro e Sardegna:

Prevalenti schiarite sulla Sardegna, salvo locali addensamenti fino al tardo mattino sul settore ovest e deboli velature dal pomeriggio; su Marche e Abruzzo nubi consistenti con brevi rovesci sulle coste abruzzesi al mattino, in rapido miglioramento pomeridiano e con velature in arrivo da nord; prevalente soleggiamento sul resto del centro, salvo nubi sparse fino la tarda mattina e con velature in aumento pomeridiano e serale.

Sud e Sicilia:

Poco nuvoloso su centro-sud Sicilia; molte nubi sul resto del sud, con isolati rovesci o temporali fino metà giornata, in successivo miglioramento con schiarite sempre maggiori da nord e residui rovesci o temporali fino tardo pomeriggio/sera su Calabria e nord-est Sicilia.

Temperature:

Minime in generale calo su isole maggiori, centro-sud peninsulare ed Emilia-romagna, senza variazioni sul resto d’Italia; massime in aumento su Friuli, Veneto, Emilia-romagna, Marche, Umbria, Toscana Lazio, nord Campania e sud Sicilia, stazionarie sul resto del nord e su centro-ovest Sardegna, in calo sul restante territorio.

Venti:

Deboli nord-occidentali con locali rinforzi sulle due isole maggiori; deboli settentrionali sul centro-sud peninsulare con rinforzi su Calabria e centro-meridionali adriatiche; deboli variabili al nord.

Mari:

Poco mosso l’alto adriatico, poco mossi ionio settentrionale e medio-basso adriatico con moto ondoso in rapido aumento mattutino; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su mar ligure e alto tirreno e in locale aumento tra pomeriggio e sera sullo stretto di Sicilia.