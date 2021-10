Previsioni Meteo DOMANI lunedì 18 ottobre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 18 ottobre. Al nord addensamenti sparsi in giornata con schiarimenti. Al centro addensamenti in aumento. Al sud cieli coperti con possibili piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 18 ottobre.

Nord:

Cielo poco nuvoloso o caratterizzato dal passaggio di innocua nuvolosità alta e sottile, più spessa in serata sulle aree alpine; al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti consistenti attesi su Abruzzo, basso Lazio e sulla Sardegna sudorientale con qualche occasionale piovasco associato nelle ore diurne, in miglioramento serale sulle relative aree laziali e su quelle sarde; cielo sereno o velato altrove.

Sud e Sicilia:

All’inizio addensamenti compatti con deboli piogge e qualche occasionale rovescio, più diffusi e anche a carattere temporalesco su bassa Calabria e soprattutto sulla Sicilia centrorientale; seguirà un attenuazione di copertura e fenomeni su Molise orientale, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria centrosettentrionale e Sicilia occidentale con ampie aperture.

Temperature:

Minime in rialzo su alpi, puglia e restanti aree appenniniche meridionali; in calo su coste venete e friulane, Sardegna centrosettentrionale, rilievi toscani, Umbria e Sicilia occidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento sulla catena alpina e prealpina, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Salento, Calabria meridionale e Sicilia centroccidentale; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli settentrionali sulle aree ioniche e variabili sul resto d’Italia.

Mari:

Generalmente poco mossi tutti i bacini, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio su adriatico centromeridionale ed alto ionio.