Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 20 ottobre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 20 ottobre. Al nord addensamenti in aumento con intensificazioni. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 20 ottobre.

Nord:

Copertura in sensibile generale aumento su gran parte delle regioni con deboli precipitazioni dapprima sull’area ligure, e poi dal pomeriggio, anche su nord Piemonte, rilievi lombardi e friulani.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità in aumento sulla toscana con deboli fenomeni sul settore centro settentrionale. Innocue velature sulle restanti regioni e qualche nube temporaneamente più consistente sulla Sardegna meridionale. A fine giornata intensificazione della copertura nuvolosa a partire da ovest.

Sud e Sicilia:

Sereno o poco nuvoloso con nubi in temporaneo aumento mattutino sulla Sicilia. Nel corso della serata nubi in aumento su Campania, Basilicata e successivamente coste della Calabria.

Temperature:

Massime in lieve aumento su Valpadana e regioni centrali peninsulari; stazionarie sul resto del paese. minime in flessione su Valle d’aosta e Piemonte; in aumento sulle regioni adriatiche; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.

Venti:

Deboli dai quadranti settentrionali sulle aree ioniche, meridionali sulla Sardegna e variabili sul resto d’Italia.

Mari:

Mossi mar e canale di Sardegna; da poco mosso a mosso stretto di Sicilia; poco mossi gli altri mari.