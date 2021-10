Previsioni Meteo DOMANI venerdì 29 ottobre | coperto al nord

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 29 ottobre. Al nord coperture sparse con aumento in giornata. Al centro coperture sparse con possibili aumenti. Al sud nubi con prevalenza di bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 29 ottobre.

Nord:

Nuvolosità irregolare ma asciutto su Valle d’aosta, Piemonte e Liguria, velature solo temporaneamente più consistenti sul resto del nord e con locali nebbie in banchi sulle pianure centro-orientali fino al primo mattino e in rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna:

Sull’isola molto nuvoloso sul settore centro-orientale con precipitazioni in prevalenza temporalesche e anche intense fino la tarda mattina/metà giornata, sempre più sporadici nel pomeriggio e in rapida cessazione, variabile con schiarite sempre maggiori sul settore occidentale; velature lentamente sempre più estese e consistenti sulle regioni peninsulari, con banchi di nebbia al mattino e nuovamente dalla sera su Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Precipitazioni diffuse e intense a prevalente carattere temporalesco su Sicilia orientale e, iniziando dal settore centro-meridionale, anche sulla Calabria ionica, con fenomeni isolati o sparsi al più moderati sul resto delle due regioni; poco o parzialmente nuvoloso sul resto del sud, con locali nebbie in banchi al primo mattino sulle pianure molisane e pugliesi e qualche addensamento in più brevi rovesci associati, tra pomeriggio e sera, sulla Basilicata meridionale.

Temperature:

Minime in calo su est Scilia e, localmente, su Sardegna, Campania, Puglia e Marche, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Sicilia, Calabria, Valle d’aosta, Piemonte e Liguria di ponente, in deciso aumento sulla Sardegna e invariate sul resto d’italia.

Venti:

Forti orientali su Sicilia orientale e settore centro-meridionale della Calabria ionica, con raffiche localmente fino a burrasca forte; moderati orientali con locali rinforzi sul resto di Sicilia e Calabria; mediamente deboli e prevalentemente orientali sul resto d’Italia, con qualche rinforzo tra Basilicata, nord Calabria e Puglia meridionale e sulla Liguria di ponente.

Mari:

Da agitato a localmente molto agitato lo ionio meridionale, molto mossi ionio meridionale e stretto di Sicilia centro-meridionale o localmente agitati sulle aree confinanti con lo ionio meridionale; poco mossi medio-alto adriatico, mar di Sardegna centro occidentale e, sottocosta, mar ligure orientale e tirreno centro-settentrionale; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione sul tirreno sud-occidentale.