Previsioni Meteo DOMANI martedì 2 novembre | cieli sereni

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 2 novembre. Al nord addensamenti sparsi con possibili piogge. Al centro bel tempo generale. Al sud possibili con prevalenza di cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì martedì 2 novembre.

Nord:

Residue piogge nella notte sul Friuli-venezia giulia orientale ma in rapido miglioramento mattutino con schiarite sempre più ampie; parziali addensamenti su appennino emiliano-romagnolo e della Liguria di levante, ampie schiarite o deboli velature sul resto del nord con qualche locale addensamento in più sui settori alpini.

Centro e Sardegna:

Prevalente soleggiamento sulle regioni peninsulari salvo addensamenti sulla Toscana specie settore nord dove non si esclude qualche breve piovasco, dalla tarda sera tendenza a generale aumento della nuvolosità medio-alta iniziando da ovest; iniziale ampio soleggiamento anche sulla Sardegna, salvo addensamenti a evoluzione diurna sui rilievi maggiori e nuvolosità in generale aumento, da sud-ovest, dalla sera.

Sud e Sicilia:

Piogge o rovesci tra notte e primo mattino su Campania meridionale, centro-sud Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, in rapido miglioramento mattutino ma con copertura ancora piuttosto diffusa e brevi piovaschi associati su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria; ampio soleggiamento sul resto del sud con velature in arrivo pomeridiano sulla Sicilia e in estensione serale, da sud, al settore peninsulare.

Temperature:

Minime in aumento su Friuli-venezia giulia, Sicilia, sud peninsulare e centrali adriatiche, in diminuzione sul resto d’Italia; massime in lieve calo su Valle d’aosta, Sardegna, Sicilia e appennino centrale, stazionarie sulla Campania e in generale aumento sul resto del paese anche marcato su Puglia, Basilicata e pianura padano-veneta.

Venti:

Moderati meridionali sulla puglia con locali rinforzi sul settore sud e in rotazione da ovest; moderati occidentali su appennino emiliano-roamgnolo, isole maggiori e restante centro-sud peninsulare con ulteriori rinforzi su toscana, nord Sardegna, Calabria, Basilicata e restanti settori appenninici; deboli variabili o dai quadranti occidentali sul resto del nord, con locali rinforzi su est Emilia-romagna fino la tarda mattina.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mar ligure, tirreno e, sull’estremo settore nord, il mare di Sardegna; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su adriatico, stretto di Sicilia e Ionio.