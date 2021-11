Previsioni Meteo DOMANI venerdì 5 novembre | nuvole e piogge al centro

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 5 novembre. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro nuvole con piogge. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 5 novembre.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento in serata delle nubi compatte sulle aree appenniniche dell’Emilia-romgna, accompagnate da rovesci o temporali sparsi.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, con aumento della nuvolosità compatta al pomeriggio su Lazio centromeridionale ed Abruzzo, accompagnata da rovesci o temporali sparsi, in astensione serale anche al resto del centro peninsulare.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con rovesci o temporali sparsi, in leggera intensificazione dal pomeriggio su Campania e Molise.

Temperature:

Minime stazionarie sulla Sardegna, in diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione, in pianura padana, regioni adriatiche centromeridionali, regioni ioniche ed isole maggiori, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti a disporsi in serata dai quadranti settentrionali.

Mari:

Molto mosso il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi canale di Sardegna, mar ligure e ionio; generalmente mossi i restanti mari.