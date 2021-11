Previsioni Meteo DOMANI domenica 7 novembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 7 novembre. Al nord cieli coperti con possibili rovesci in aumento. Al centro addensamenti con formazione di nebbia . Al sud velature sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 7 novembre.

Nord:

Ampio e prevalente soleggiamento o al più debolmente velato sul settore alpino e prealpino salvo addensamenti su quello di Friuli-venezia giulia e Piemonte meridionale; molto nuvoloso sul resto del nord, con piogge o brevi rovesci al mattino sull’Emilia romagna e nel pomeriggio e in serata su Liguria e confinanti settori emiliani e piemontesi.

Centro e Sardegna:

Spiccata instabilità sulla Sardegna con isolati rovesci e temporali associati, più probabili fino metà giornata sul settore nord e dal pomeriggio su quello ovest; estesa nuvolosità sulle regioni peninsulari, con isolati rovesci o temporali fino la tarda mattina sulla toscana, specie aree costiere, e nuovamente dal tardo pomeriggio sui settori ovest di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia:

Moderata variabilità sulla Sicilia con temporanee schiarite ma possibili brevi e locali rovesci al mattino sul settore ovest; Nuvolosità estesa sulle regioni peninsulari, con occasionali deboli piogge su Campania e puglia al mattino, schiarite anche ampie nel pomeriggio e nuovi locali rovesci serali su nord Campania.

Temperature:

Minime in aumento su Sardegna, Lazio, Campania, nord Sicilia e regioni settentrionali a eccezione dell’Emilia-romagna dove saranno stazionarie come sul resto d’Italia; massime in calo sulla pianura padana orientale, in aumento anche deciso sul settore alpino/prealpino e su Liguria, est Sardegna e centro-sud peninsulare a eccezione di sud Calabria dove saranno stazionarie come su Sicilia e restanti aree del nord.

Venti:

Moderati o localmente forti da nord-est sulla Liguria e in graduale attenuazione; deboli meridionali al sud e Sicilia e dai quadranti orientali al centro e Sardegna, con residui rinforzi anche forti fino al primo mattino su toscana e nord Sardegna e fino al primo pomeriggio su nord Sicilia; deboli settentrionali sul resto del nord con rinforzi al mattino sulle coste adriatiche.

Mari:

Agitati mare e canale di Sardegna e mar ligure sud-occidentale; mossi adriatico, ionio settentrionale e settore est dello ionio meridionale con moto ondoso in diminuzione sull’alto adriatico; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in attenuazione su alto tirreno, stretto di Sicilia, restante ionio meridionale e settori est di mar ligure e tirreno centro-meridionale.