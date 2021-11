Nella giornata di DOMANI mercoledì le previsioni meteo del 17 novembre. Al nord piogge al mattino, dal pomeriggio cieli coperti. Al centro addensamenti consistenti. Al sud cieli coperti e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 17 novembre.

📅 Mercoledì #17novembre

🔔🟠 #allertaARANCIONE in Sicilia e in Sardegna

🔔🟡 #allertaGIALLA in 8 regioni

🌧⛈ Ancora piogge e temporali sulle Isole maggiori e sulla Campania. Leggi l'avviso meteo del #16novembre #protezionecivile — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 16, 2021

Nord:

Molte nubi compatte su tutto il nord, con piogge deboli ed a carattere sparso, in diradamento dalla sera sui settori occidentali.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulle regioni adriatiche, Sardegna ed aree costiere tirreniche , con rovesci o temporali sparsi su queste ultime; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con rovesci o temporali diffusi su coste della Campania e sulla Sicilia, e sparse altrove.

Temperature:

Minime in aumento su triveneto e Sicilia, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese; massime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, Toscana, Sardegna meridionale e regioni ioniche peninsulari, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali sulle regioni tirreniche.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il mar ligure, tirreno, stretto di Sicilia e ionio; mossi i restanti mari.