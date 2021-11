Previsioni Meteo DOMANI sabato 20 novembre | cieli sereni

Nella giornata di DOMANI sabato le previsioni meteo del 20 novembre. Al nord cieli prevalentemente sereni con possibili nebbie. Al centro prevalentemente sereni con addensamenti sparsi. Al sud cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 20 novembre.

Nord:

Nubi basse e stratiformi su Liguria e zone pianeggianti, in parziale sollevamento nelle ore pomeridiane, e cielo sereno altrove; formazioni nebbiose estese sulla pianura padana e lungo le aree costiere adriatiche, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:

Ampio e prevalente soleggiamento nelle ore diurne; dalla sera tuttavia e atteso un aumento della copertura bassa e stratiforme su Sardegna e Toscana.

Sud e Sicilia:

Su Calabria meridionale e nord Sicilia annuvolamenti bassi e stratiformi, con qualche isolato piovasco mattutino associato atteso sull’area tirrenica siciliana; prevalenza di bel tempo sul resto dell’isola e sulle restanti aree peninsulari.

Temperature:

Minime in calo sulla pianura padana centroccidentale, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo ed al sud; in rialzo su Liguria, alpi e prealpi centroccidentali, Triveneto e Toscana; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento sulla catena alpina e prealpina e sulla dorsale appenninica; in diminuzione sulla pianura padana e coste nord adriatiche; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria con residui rinforzi fino a sera sulle relative aree ioniche; deboli variabili altrove.

Mari:

Da mosso a molto mosso lo ionio; mosso il basso adriatico; da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e medio adriatico; generalmente poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in intensificazione serale al largo del mar ligure.