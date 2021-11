Previsioni Meteo DOMANI domenica 21 novembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di DOMANI domenica le previsioni meteo del 21 novembre. Al nord cieli coperti con rovesci al pomeriggio. Al centro bel tempo con addensamenti sparsi. Al sud nubi in aumento con rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 21 novembre.

Nord:

Al primo mattino estesa nuvolosità stratificata in pianura padana, con banchi di nebbia associati e bel tempo sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nubi basse anche sulla Liguria dove avremo i primi locali piovaschi e delle velature anche spesse sul resto del settentrione. Molte nubi compatte dal pomeriggio su tutto il settentrione, con piogge o rovesci sulle regioni centroccidentali in moderata intensificazione dalla sera.

Centro e Sardegna:

Al primo mattino estese velature sulla Sardegna; nubi basse sulla Toscana e bel tempo sul resto del centro. Dalla seconda parte della mattinata graduale aumento delle nubi compatte sul settore tirrenico, con piogge o temporali diffusi dal pomeriggio sulla Sardegna, e dalla sera anche sulle restanti regioni tirreniche, con particolare attenzione alle aree costiere.

Sud e Sicilia:

Bel tempo su tutto il sud , con graduale aumento delle nubi compatte dal pomeriggio, a partire dalla Sicilia e dalla sera anche sulle restanti regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi in serata su Sicilia ed aree costiere della Campania.

Temperature:

Minime in diminuzione su alpi, prealpi, pianura padana, aree costiere adriatiche ed isole maggiori, in lieve aumento lungo l’area appenninica, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al nord e regioni tirreniche, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti in serata a divenire moderati occidentali sulla Sardegna.

Mari:

Da poco mossi a mossi tutti i bacini, con tendenza in serata a divenire molto mosso il canale di Sardegna.