Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 24 | addensamenti in aumento

Nella giornata di DOMANI mercoledì le previsioni meteo del 24 novembre. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro cieli coperti. Al sud addensamento e possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 24 novembre.

Nord:

Ampio e prevalente soleggiamento salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali e velature innocue, ma sempre più estese attese durante il pomeriggio sul restante territorio piemontese e sulla Liguria; nella sera, tuttavia, la copertura sulle regioni occidentali si farà via via più consistente interessando anche la Lombardia orientale, l’Emilia-romagna e le coste nord adriatiche, ed apportando anche delle prime piogge sul ponente ligure.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso o coperto su Sardegna orientale, regioni adriatiche e rimanenti arre appenniniche con qualche isolato fenomeno mattutino su Marche ed Abruzzo, più diffusi invece dal pomeriggio ad est della Sardegna. Altrove inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in deciso aumento già nel corso del mattino su Sardegna occidentale e Lazio, accompagnate da piogge sulle relative zone dell’isola; dalla sera tuttavia, la copertura coinvolgerà anche all’area toscana e le restanti zone dell’Umbria, mentre piogge e locali temporali dalla Sardegna si estenderanno nelle prime ore notturne anche verso i settori costieri di bassa Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia:

Nubi alternate a schiarite ad ovest dell’isola e sulla Puglia centromeridionale con associati rovesci pomeridiani attesi sul basso Salento; molte nubi sul restante meridione con deboli rovesci e qualche occasionale temporale atteso al mattino su Molise, nord Puglia, rilievi campani e lucani, e fino alle prime ore serali, su Calabria e Sicilia ionica; peggiora tuttavia in serata sulle regioni tirreniche con nuovi rovesci temporaleschi su coste e nord Campania.

Temperature:

Minime in sensibile diminuzione al nord, meno marcata al centro peninsulare; in lieve rialzo su Campania e Basilicata occidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in tenue aumento sul Lazio; in calo su pianure settentrionali, coste nord adriatiche, Marche ed appennino meridionale; stazionarie altrove.

Venti:

Forti settentrionali sul ponente ligure; da deboli a localmente moderati dai quadranti orientali sulle aree costiere tirreniche e Sardegna con locali rinforzi a nord dell’isola, in rotazione serale da meridione; deboli variabili sul resto d’Italia.

Mari:

Molto mosso il mar di Sardegna al largo; da mossi a molto mossi il mar ligure ad ovest ed il tirreno centromeridionale; mossi i restanti bacini con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio su stretto di Sicilia ed alto ionio e in riduzione sull’adriatico centrosettentrionale.