Meteo DOMANI venerdì 17 Dicembre | cieli sereni

Nella giornata di domani venerdì e previsioni meteo del 17 dicembre. Al nord cieli sereni tutto il giorno. Al centro bel tempo generale. Al sud tempo stabile con possibili addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 17 Dicembre.

Nord:

Tempo stabile e soleggiato a parte estese formazioni nebbiose al mattino e dopo il tramonto sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Molte nubi per la prima parte della giornata su Umbria, regioni adriatiche e Sardegna orientale con sporadiche deboli precipitazioni su Abruzzo e settore sud orientale dell’isola; seguiranno ampie zone di sereno. Poche nubi e prevalente soleggiamento sulle restanti aree. Nottetempo ed al primo mattino foschie anche dense su aree pianeggianti e valli interne.

Sud e Sicilia:

Mattinata all’insegna della nuvolosità estesa in un contesto in prevalenza asciutto salvo locali deboli fenomeni sulla Sicilia tirrenica. Dal pomeriggio ampie schiarite su alta Campania, settori settentrionali di Puglia e Calabria nonché Sicilia meridionale.

Temperature:

Minime in lieve calo su arco alpino e pianura padano-veneta; stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione su pianura padano-veneta; in lieve aumento sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili al nord; da deboli a moderati settentrionali sul resto del paese con rinforzi sulle regioni ioniche peninsulari.

Mari:

Da mossi a molto mossi ionio ed adriatico meridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.