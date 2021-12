Meteo DOMANI lunedì 20 Dicembre | coperto prevalentemente al nord

Nella giornata di domani lunedì e previsioni meteo del 20 dicembre. Al nord addensamenti in aumento. Al centro nubi sparse. Al sud possibili addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 20 Dicembre.

Nord:

Strati nuvolosi bassi su valpadana con nebbie al mattino su quella veneta. Nuvolosità in graduale aumento su basso Piemonte, Liguria ed Emilia-romagna e cielo sereno sul restante settentrione.

Centro e Sardegna:

Inizialmente molto nuvoloso su Sardegna settentrionale, Toscana ed Umbria e sereno altrove ma con nubi in generale aumento con qualche occasionale debole fenomeno possibile sulle aree peninsulari più interne e sulla Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia:

Su Sicilia e Puglia centro meridionale prevalenza di cielo sereno; intensificazione della copertura nuvolosa sul restante meridione, specie nel pomeriggio, con qualche possibile debole fenomeno sulle coste adriatiche della Puglia e su quelle tirreniche peninsulari.

Temperature:

Minime in generale aumento, specie su Basilicata e Calabria. Massime in calo sulle aree alpine nord orientali; in aumento su veneto meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti:

Deboli occidentali su pianura padano-veneta; deboli variabili sul resto del settentrione e centro peninsulare; da deboli a moderati settentrionali sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi ligure, adriatico meridionale e ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.