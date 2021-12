Figlio di Gigi D’Alessio condannato per violenza privata: “Finito a processo per il cognome che porto”

Figlio di Gigi D’Alessio condannato per violenza privata. Nel 2014 aggredì e cacciò di casa la colf dopo una lite furibonda con la fidanzata dell’epoca. Il giovane si difende e commenta la sentenza: “Finito a processo per il cognome che porto”.

Claudio D’Alessio, il figlio del cantante Gigi D’Alessio, è stato condannato questa mattina dal giudice monocratico dal tribunale di Roma per lesioni personali e violenza privata a 3 mesi e 15 giorni. Si ricorda, infatti, l’episodio di cui il giovane si era reso protagonista nel luglio 2014, e per il quale i fatti oggetto del procedimento riguardano l’aggressione subita da una collaboratrice domestica. Il pm aveva chiesto 9 mesi di pena, con il giudice che ha invece riconosciuto le attenuanti generiche e stabilito la sospensione della condanna. Si preparano al ricorso i legali del giovane.

“Finito sotto processo per il cognome che porto”

Tre mesi e 15 giorni per il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio. Il giovane si è infatti reso protagonista di un’aggressione nei confronti di una colf nell’estate del 2014, durante un litigio con la fidanzata dell’epoca. Secondo quanto era stato ricostruito, il ragazzo avrebbe sbattuto in strada, nel cuore del quartiere Parioli, senza scarpe, e dopo averla aggredita in modo minaccioso (con tanto di percosse), Halyna Levkova, la domestica di casa. La donna era stata barbaramente cacciata di casa, e per questo è arrivata la condanna con l’accusa di lesione e violenza privata.

L’episodio risale alla notte del 5 luglio del 2014, e ha preso luogo in via Giuseppe Mercalli – dove Gigi D’Alessio ha vissuto per anni. A scatenare il figlio del cantante sarebbero state le proteste della colf, che sentendo in piena notte il ragazzo urlare e sbraitare contro Nicole Minetti (sua fidanzata all’epoca dei fatti), aveva chiesto al padrone di casa di abbassare il tono di voce. La colf, viene sottolineato, dormiva in una stanza adibita a camera da letto senza porta.

Alla richiesta di abbassare il tono di voce, riporta l’accusa, Claudio D’Alessio avrebbe quindi perso la pazienza: avrebbe dunque cominciato ad inveire anche contro di lei, fino ad arrivare alle mani e a picchiarla. Infine, l’avrebbe sbattuta fuori casa, in piena notte, senza darle nemmeno il tempo di prendere le scarpe e con ancora i vestiti della notte addosso.

Immediato il commento di Claudio D’Alessio al sopraggiungere della sentenza: “Ho deciso di affrontare il processo perché non ho fatto niente a questa persona. Spero che l’appello ribalti la sentenza. La sua camera era senza porta? È vero, ma perché era situata al piano superiore, dove viveva sola e così l’ha voluta chi ha costruito l’edificio. Sono finito sotto processo per il cognome che porto“.