Meteo DOMANI mercoledì 5 gennaio | cieli coperto al nord

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 5 gennaio. Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro addensamenti in aumento. Al sud prevalenza di bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 5 Gennaio.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, in attenuazione serale, a carattere nevoso su alpi, prealpi e appennino emiliano, al di sopra degli 800 metri al mattino ma in discesa dal pomeriggio a 500 metri, a carattere di pioggia sul resto delle regioni alpine, intensi al pomeriggio su Veneto e Friuli-venezia giulia ed a carattere temporalesco sul levante ligure.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte al mattino sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi su Sardegna e Toscana, in estensione dal pomeriggio anche al resto delle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche; generalmente velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Ancora cielo sereno o poco nuvoloso, ma con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con deboli rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione lungo i rilievi alpini confinali, in aumento sul resto del paese; massime in sensibile diminuzione su alpi, prealpi, appennino settentrionale, Toscana e Sardegna, in aumento in pianura padana, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Forti con raffiche di burrasca o burrasca forte da sud-ovest al centro-sud; moderati con rinforzi dai quadranti settentrionali al nord.

Mari:

Da agitati a molto agitati mare di Sardegna, mar ligure e tirreno settentrionale; da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, tirreno ed adriatico centromeridionale; da mossi a molto mossi i restanti mari.