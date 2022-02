Meteo DOMANI lunedì 14 febbraio | cieli coperti

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 14 febbraio . Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro addensamenti in aumento. Al sud prevalentemente coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 14 febbraio.

Nord:

Cielo molte nubi su gran parte del settore con precipitazioni inizialmente deboli su aree alpine occidentali, basso Piemonte, Liguria, Lombardia meridionale ed Emilia, più concentrate e diffuse dal pomeriggio su area ligure e rilievi emiliani, ed in estensione anche a gran parte del restante territorio settentrionale, anche con temporali da fine giornata sulla Liguria centrorientale. I fenomeni saranno invece prevalentemente nevosi oltre i 400-500 metri sui rilievi della catena alpina e prealpina, ma anche su appennino piemontese e ligure, con le nevicate in graduale discesa tra pomeriggio e serata fino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia ed Emilia-romagna occidentale, con accumuli maggiori attesi dalla sera sul settore meridionale piemontese.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con graduale, sensibile aumento della copertura nel pomeriggio seguito da piogge e locali temporali serali sulle aree occidentali e settentrionali dell’isola. Sul resto del centro cielo molto nuvoloso o coperto con lievi piogge o rovesci su regioni centrali tirreniche, Marche ed Umbria, in intensificazione dal pomeriggio/sera sulla toscana settentrionale, con precipitazioni che interesseranno anche l’Abruzzo, assumendo inoltre da fine giornata anche carattere temporalesco sulle aree tirreniche di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia:

Copertura diffusa e consistente già presente al mattino sulle regioni tirreniche, Sicilia compresa, con prime precipitazioni su nord Campania, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del sud; seguirà una rapida estensione della nuvolosità anche al rimanente meridione con lievi occasionali fenomeni sul restante territorio campano, Basilicata tirrenica e nell’entroterra siciliano; dalla sera peggiora sulle aree tirreniche della Campania, dove aumenterà la possibilità di piogge e rovesci.

Temperature:

Minime in aumento su alpi occidentali, levante ligure, Lombardia, restanti zone pianeggianti, Toscana, Marche, Umbria, Lazio settentrionale, rilievi abruzzesi e Sicilia meridionale; in calo su Puglia, Basilicata e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in diminuzione su Liguria centroccidentale, nonché sulle pianure ed aree pedemontane del nord; in rialzo su appennino emiliano-romagnolo, regioni centromeridionali adriatiche e Basilicata tirrenica, più contenuto su nord Sardegna, Toscana, Umbria ed alto Lazio; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Deboli settentrionali sulla Liguria, tendenti a divenire moderati dalla sera; deboli orientali sulla pianura padana, variabili sul resto del nord e dai quadranti meridionali al centro-sud con rinforzi da fine giornata su bocche di Bonifacio ed appennino tosco-emiliano.

Mari:

Poco mosso il basso ionio; da poco mossi a mossi tutti gli altri bacini con ulteriore intensificazione del moto ondoso tra pomeriggio e serata su mar ligure, mar di Sardegna, nonché sul tirreno centrosettentrionale e su quello meridionale ad ovest.