Meteo DOMANI mercoledì 16 febbraio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 16 febbraio . Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti in aumento. Al sud prevalentemente coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 16 febbraio.

Nord:

Al primo mattino strati bassi in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia, in diradamento dalla seconda parte della mattinata; estese velature sul resto del settentrione, tendenti a divenire nubi compatte dal pomeriggio sull’arco alpino, con nevicate in serata oltre i 1500 metri.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulla Sardegna, con piogge o rovesci diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali diffusi sulle regioni ioniche, in attenuazione dal pomeriggio su Puglia e Basilicata e dalla sera su Calabria e Sicilia.

Temperature:

Minime in aumento al nord-ovest ed in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento sulle alpi occidentali, in pianura padana, Liguria e Sardegna, in diminuzione sulle regioni adriatiche centromeridionali e regioni ioniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Forti di maestrale con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna; da moderati a forti di maestrale sulla Sicilia; specie settore occidentale, in attenuazione serale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi mar ligure, tirreno e ionio; mossi i restanti mari.