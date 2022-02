Meteo DOMANI giovedì 17 febbraio | coperto al nord

Nella giornata di domani giovedì previsioni meteo del 17 febbraio . Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti in diminuzione. Al sud prevalentemente sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 17 febbraio.

Nord:

Nubi localmente compatte su aree alpine occidentali, Liguria e Friuli-venezia giulia, parzialmente anche su Emilia-romagna e spazi soleggiati sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi su Sardegna, coste laziali ed immediato entroterra con deboli fenomeni associati sull’isola. Velato sul resto del centro ma con nubi in aumento serale su Toscana ed Umbria.

Sud e Sicilia:

Annuvolamenti sparsi al sud, dal pomeriggio gradualmente più compatti su Campania, Molise e coste tirreniche della Calabria.

Temperature:

Minime in aumento su arco alpino e Sardegna. In calo su pianura Veneta, Campania, Basilicata, Molise e settentrionale. Senza variazioni altrove. Massime in calo su Veneto meridionale ed in generale aumento sul resto del paese.

Venti:

Forti di maestrale con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna in attenuazione serale; da moderati a forti di foehn sulle aree alpine; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Molto mossi mar e canale di Sardegna e stretto di Sicilia con moto ondoso in aumento; molto mosso lo ionio con attenuazione del moto ondoso; poco mosso adriatico centro settentrionale; mossi gli altri mari.