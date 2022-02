Meteo DOMANI sabato 19 febbraio | nuvole con piogge

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 19 febbraio . Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro addensamenti in aumento. Al sud nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 19 febbraio.

Nord:

Iniziali condizioni di cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con deboli piogge e qualche isolato breve rovescio atteso su Liguria, nonché sulla pianura padana centrorientale dalle ore pomeridiane; quota neve sulle zone alpine confinali oltre i 1200 1300 metri. Dal pomeriggio attese ampie aperture su Valle d’aosta, Piemonte e Lombardia occidentale con innocue velature, mentre un miglioramento più deciso con schiarite sempre più estese interesserà nella sera anche la Liguria, i restanti rilievi lombardi e gran parte del Trentino-alto adige. Nottetempo ed al primo mattino formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Innocue velature su Abruzzo e Sardegna, più spesse dal pomeriggio. Altrove molte nubi con lievi precipitazioni sulla Toscana settentrionale, ma con fenomeni in graduale riduzione serale.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità diffusa su Campania e Molise, ma in un contesto asciutto; sul restante meridione iniziale ampio soleggiamento seguito da estesa ma innocua nuvolosità alta e sottile, salvo qualche ulteriore annuvolamento più significativo e consistente che interesserà le altre zone peninsulari e la Sicilia meridionale al primo mattino, nonché la Puglia salentina dal pomeriggio; tendenza ad ispessimento delle velature dalle sera.

Temperature:

Minime in diminuzione sui rilievi di Valle d’aosta e Piemonte, più lieve su nord Veneto ed appennino abruzzese; senza variazioni di rilievo sul restante territorio piemontese, ponente ligure, alpi e prealpi lombarde, Trentino-alto adige, Sardegna, Marche meridionali, Abruzzo centrorientale, coste molisane, Cilento, Basilicata ionica e Sicilia meridionale; in aumento sul resto d’italia; massime in rialzo deciso su pianura piemontese e Lombardia occidentale, più contenuto su Romagna, Sardegna centroccidentale, Toscana centromeridionale, Puglia, rilievi lucani, Calabria e nord Sicilia; in sensibile flessione su Valle d’aosta, meno marcata su Trentino-alto adige, restante catena alpina, appennino centrosettentrionale Sardegna orientale e restante territorio siciliano; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli dai quadranti settentrionali su Liguria e coste nord adriatiche, variabili sul resto del nord; generalmente deboli meridionali al centro-sud, in rotazione pomeridiana da settentrione sulla Sardegna occidentale.

Mari:

Da mossi a poco mossi con moto ondoso in decisa intensificazione dal tardo mattino sul mar di Sardegna e, dal pomeriggio sul canale di Sardegna.