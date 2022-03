Meteo DOMANI domenica 13 marzo | nuvole con piogge

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 13 marzo . Al nord cieli coperti con piogge. Al centro bel tempo. Al sud prevalentemente coperto con rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 13 marzo.

Nord:

Molte nubi sull’arco alpino occidentali con fenomeni nevosi attesi anche a bassa quota sul settore sud occidentale del Piemonte. Cielo sereno sul triveneto e spesse velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Tempo instabile sulla Sardegna con nubi diffuse associate a rovesci e qualche temporale. Soleggiato sul restante centro ad esclusione della Toscana interessata da estesa nuvolosità con qualche fenomeno a fine giornata lungo le coste.

Sud e Sicilia:

Bel tempo al sud peninsulare salvo una temporanea nuvolosità su Calabria e Puglia. Mattinata all’insegna della copertura nuvolosa estesa sulla Sicilia con fenomeni associati al primo mattino in attesa di ampie zone di sereno dal pomeriggio.

Temperature:

Minime in flessione al nord-est, Liguria, settori meridionali di Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio; stazionarie altrove; massime in aumento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto meridionale e sud peninsulare; in calo sulla Sicilia e senza variazioni sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali, localmente forti, sulla Liguria ma in attenuazione dal pomeriggio; forti sud orientali con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna, in calo pomeridiano; deboli sud orientali sul restante centro sud; deboli di direzione variabile sul resto del nord.

Mari:

Da molto mossi ad agitati i mari intorno alla Sardegna con moto ondoso in attenuazione dalla serata; da poco mosso a mosso adriatico; mossi gli altri mari.