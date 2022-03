Meteo DOMANI domenica 13 marzo | cieli coperti

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 14 marzo . Al nord cieli coperti con piogge. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 13 marzo.

Nord:

Spazi soleggiati su Friuli-venezia giulia e settori settentrionali di Trentino-alto adige e Veneto mentre molte nubi interesseranno il restante settentrione con associate piogge sulla Liguria e qualche fenomeno nevoso a quote collinari su basso Piemonte. In serata peggiora sul settore più settentrionale del Piemonte e sulla Valle d’aosta.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti a tratti compatti su Sardegna, Toscana ed alto Lazio con qualche debole fenomeno sul settore orientale dell’isola e qualche rovescio più consistente nel corso della mattinata sulle coste toscane. Sereno o al più velato sul restante centro. Nel pomeriggio atteso miglioramento su Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia:

Nubi sparse tra Calabria e Sicilia con addensamenti più compatti sulle relative aree ioniche. Ampi spazi soleggiati sul resto del meridione.

Temperature:

Minime stazionarie su Piemonte e Sardegna ed in generale rialzo sul resto del paese. Massime in lieve calo sulla Sicilia ed in prevalenza stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali, localmente forti, sulla Liguria; moderati, localmente forti, sud orientali sulla Sardegna; deboli orientali su Calabria e Sicilia; deboli di direzione variabile sul resto del paese.

Mari:

Molto mossi i mari intorno alla Sardegna; da poco mosso a mosso adriatico; molto mossi gli altri mari.