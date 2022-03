Meteo DOMANI giovedì 17 marzo | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani giovedì previsioni meteo del 17 marzo . Al nord cieli coperti. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 17 marzo.

Nord:

Sereno o poco nuvoloso sulle aree alpine centro orientali. Estesa copertura nuvolosa sul restante settentrione con possibili deboli fenomeni a ridosso dei rilievi alpini occidentali e su quelli appenninici dell’Emilia-romagna.

Centro e Sardegna:

Molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge sparse. Estese velature sul restante centro con nubi più compatte su Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Iniziali estese velature con tendenza ad un ispessimento della copertura nuvolosa con nubi più compatte su Sicilia e settore tirrenico peninsulare.

Temperature:

Minime in lieve aumento sulle regioni centro meridionali peninsulari; stazionarie sul resto del paese. Massime in generale calo al nord, Sardegna e regioni adriatiche centro meridionali; in aumento altrove.

Venti:

Da moderati a forti sud orientali su Sardegna e Sicilia; moderati settentrionali con rinforzi pomeridiani sulla Liguria; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Agitati canale di Sardegna e stretto di Sicilia; molto mossi mar di Sardegna e tirreno meridionale settore ovest; da poco mossi a mossi i restanti mari.