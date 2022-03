Taglio accise regionali: dov’è la benzina meno cara d’Italia

Una regione italiana ha deciso di tagliare di 30 centesimi le accise sulla benzina diventando così la meno onerosa per gli automobilisti.

Un taglio che va a sommarsi a quello deciso nei giorni scorsi dal governo nazionale.

Trenta centesimi erano già stati tagliati dal governo, adesso la Regione ne ha tagliati altri trenta. Così il Friuli-Venezia Giulia si candida a essere la regione meno cara d’Italia alle pompe di benzina. È lo scenario che dovrebbe realizzarsi grazie alla decisione della giunta regionale presieduta da Massimiliano Fedriga, che negli scorsi giorni ha adottato una delibera per tagliare le accise regionali e ridurre il prezzo della benzina dal 1° aprile.

Un colpo di forbici che permetterà di risparmiare fino a 60 centesimi al litro

La sforbiciata della giunta friulana permette di sommare al taglio nazionale di 30,5 centesimi anche quello regionale, così da portare la riduzione del prezzo quasi a toccare, in alcune zone, i 60 centesimi al litro per la benzina e i 50 centesimi per il gasolio.

Si tratta, ha detto Fedriga, di «una misura tempestiva» per fornire «una risposta immediata ai cittadini della nostra regione» e permettere di ridurre i danni provati dalla «notevole contrazione del potere d’acquisto delle famiglie». Col taglio deciso dalla regione si rovescia anche una tendenza storica che finora aveva visto la confinante Slovenia tenere sempre un prezzo più basso della benzina grazie a un regime fiscale più agevolato.

Il maxi-sconto, estremamente oneroso per le casse regionali, verrà mantenuto fino a quando ve ne sarà la necessità. Naturalmente, conclude Fedriga, l’auspicio è quello che il prezzo del carburante ritorni quanto prima «a un mercato normale».