Meteo DOMANI martedì 5 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 5 aprile. Al nord cieli coperti con schiarimenti. Al centro nubi. Al sud nubi . Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 5 aprile.

Nord:

Cielo generalmente sereno a parte una locale nuvolosità sulle aree confinali alpine centrali.

Centro e Sardegna:

Estesi annuvolamenti sulla Sardegna in diradamento serale; cielo in prevalenza sereno salvo una scarsa nuvolosità sulle aree appenniniche tra Lazio ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Ampi spazi di sereno sull’isola, Calabria meridionale e coste campane. Residua nuvolosità mattutina sul restante meridione con qualche debole fenomeno e successivi ampi spazi di sereno dal pomeriggio.

Temperature:

Minime in lieve calo su valpadana; in aumento su Sardegna, basso Lazio e Campania; stazionarie altrove. Massime in generale aumento.

Venti:

Moderati nord orientali su aree ioniche e Sardegna meridionale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.