Meteo DOMANI domenica 10 aprile | nuvole al sud

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 10 aprile. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro nubi sparse. Al sud addensamenti con rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 1o aprile.

Nord:

Generalmente sereno o poco nuvoloso per temporanea nuvolosità su aree alpine orientali e transito di innocue velature sulle restanti regioni.

Centro e Sardegna:

Residui annuvolamenti al primo mattino su Marche meridionali ed Abruzzo con successive ampie schiarite. Prevalenza di cielo sereno sulle restanti regioni.

Sud e Sicilia:

Inizio giornata all’insegna della nuvolosità sulle regioni peninsulari e Sicilia tirrenica con deboli rovesci associati, specie sulle coste tirreniche della Calabria. Generale miglioramento atteso nel pomeriggio con ampie zone di sereno.

Temperature:

Minime in generale flessione. Massime in diminuzione su Emilia-romagna, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo e regioni meridionali; in aumento sulla Sardegna e Friuli-venezia giulia e senza variazioni di rilievo altrove.

Venti:

Forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, in graduale attenuazione dal pomeriggio; da deboli a localmente moderati variabili sul resto del paese.

Mari:

Mossi adriatico settentrionale e ligure con moto ondoso in calo; generalmente molto mosso gli altri mari, localmente agitato il tirreno meridionale in mattinata e l’adriatico meridionale dal pomeriggio.