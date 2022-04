Meteo DOMANI lunedì 11 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 11 aprile. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro bel tempo. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 11 aprile.

Nord:

Bel tempo, con aumento delle velature dalla sera.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle velature dalla sera sulle regioni tirreniche.

Sud e Sicilia:

Bel tempo con aumento delle velature dalla sera sulla Sicilia.

Temperature:

Minime in diminuzione al sud e sulla Sardegna occidentale, in aumento sul resto del paese; massime in aumento anche marcato su tutto il paese.

Venti:

Moderati da sud-est sulle isole maggiori, con rinforzi dalla sera sulla Sardegna; deboli variabili con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata.

Mari:

Da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna e ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.