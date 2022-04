Meteo DOMANI mercoledì 13 aprile | cieli coperti

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 13 aprile. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 13 aprile.

Nord:

Estesa ma innocua copertura alta e sottile, più spessa sulle aree alpine e prealpine.

Centro e Sardegna:

Temporanei annuvolamenti bassi e stratiformi attesi su Sardegna associati a locali rovesci, specie sulla parte meridionale dell’isola; sul resto dell’isola e sulle regioni peninsulari condizioni di tempo stabile e soleggiato con transito di ampie ma innocue velature.

Sud e Sicilia:

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato salvo locali annuvolamenti sulla Sicilia ionica e bassa Calabria.

Temperature:

Minime stazionarie sulla Sardegna ed in generale aumento sul resto del paese; massime stazionarie su Sardegna meridionale e sulle regioni adriatiche e ioniche; in lieve calo su Sardegna settentrionale ed in generale aumento altrove.

Venti:

Da moderati a forti sudorientali su Sardegna e Sicilia meridionale: deboli di direzione variabile su aree alpine e prealpine; deboli orientali sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi a localmente agitati stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna; molto mosso tirreno occidentale; mossi il restante tirreno e lo ionio; poco mosso l’adriatico.